Ilmoittaudu videoiden editointi koulutuksiin

Huomio: videoiden viimeinen palautuspäivä on siirretty 10.5. asti!

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestää yhteistyössä Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen kanssa avoimia etäkoulutuksia videoiden editoimisesta. Lisäksi olemme tuottaneet ohjeistuksen videoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Järjestämme kaksi etäkoulutusta, minkä lisäksi koulutuksien tallenteet on mahdollista katsoa jälkikäteen. Linkin tallenteisiin saa koulutusten jälkeen taidetapahtumatyöntekijältä. Hankkeen työntekijät tarjoavat teknistä tukea ohjelmien käytöstä myös koulutusten jälkeen.

Järjestämme koulutusta kahdesta järjestelmästä: Windows 10:n videoiden editointiohjelmasta sekä puhelimelle ladattavasti FilmoraGo:sta. FilmoraGo on sopiva niin Androidille ja iOS:lle. Koulutukset järjestetään suomeksi. Molemmat koulutukset alkavat kello 12.30 ja loppuvat kello 14.00. Välissä pidetään 15min tauko.

Koulutusten sisältö

Alku- ja lopputekstien lisääminen

Videon rajaaminen ja leikkaaminen

Taustamusiikin, kuvatekstien ja muiden tehosteiden lisääminen

Editoidun videon tallennus

20.4. koulutus Windows 10 järjestelmän videoiden editointiohjelmasta

Tietoa sovelluksesta: Microsoftin Videoeditori-sovellus on ilmainen Windows-järjestelmän työpöytäsovellus. Se sopii hyvin aloittelijoille, sillä sen avulla voi helposti ja nopeasti rajata ja leikata videoita, mutta se on editointiominaisuuksiltaan kuitenkin erittäin suppea.

27.4. koulutus FilmoraGo editointiohjelmasta (koulutus perustuu Android käyttöjärjestelmään, mutta sovellus löytyy myös iOS-järjestelmälle)

Tietoa sovelluksesta: FilmoraGo on mobiilisovellus, joka on ladattavissa ilmaiseksi Android-mobiililaitteeseen Google Play –kaupasta. Videoiden kuvaaminen ja editointi on nopeaa ja helppoa, sillä kaikki toiminnot voidaan toteuttaa samalla laitteella.

Koulutukset järjestetään Microsoft Teams -sovelluksessa. Suosittelemme, että sinulla koulutukseen tullessa valmiiksi kuvattua materiaalia käytettävänä, jotta pystyt tutustumaan ohjelmien ominaisuuksiin käytännössä. Varmistathan myös, että tarvittavat ohjelmat ovat asennettuina sekä laitteiden järjestelmäpäivitykset ovat ajan tasalla ennen koulutuksia!

Videot toimitetaan taidetapahtumatyöryhmälle WeTransfer ohjelmalla (ohjeet).

Ilmoittauduthan koulutuksiin 16.4.2021 mennessä sähköpostitse anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi tai puhelimitse +358 40 620 1917. Ilmoita kumpaan koulutukseen ilmoittaudut, yhteystietosi sekä osallistujien määrä. Ilmoita myös ehdittekö Teamsiin vai tarvitsetteko pelkästään linkin tallenteisiin.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2021 ohjeita

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

+358 40 620 191

Johanna Laakso

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke

johanna.laakso(at)sogsakk.fi

+358 40 549 7429