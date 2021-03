Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti taidetapahtuman työntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyt pääsivät alkuun, kun Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti tapahtuman työntekijänä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään live streamina tiistaina 18. toukokuuta.

Tapahtumaan osallistutaan kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai letne čeahpit” dahje ”Mii leat čeahpit” / ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih” / “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”. Osallistujan tulee jatkaa otsikkoa vähintään yhdellä sanalla, esimerkiksi ´Moai letne čeahpit dánsut.´ Teemaa ei ole rajattu tarkemmin, mutta videoiden tulee olla saamenkielisiä ja kertoa saamelaisnuorten elämästä. Koulut osallistuvat ja seuraavat tapahtumaa striimin kautta.

Videot tulee toimittaa taidetapahtumatyöryhmälle 3.5. mennessä. Lisäksi kouluille tullaan järjestämään mahdollisimman pian koulutusta videoiden teosta.

Tapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat etänä järjestettävään valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -festivaaliin. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada videonsa osaksi Skábmagovat -festivaalin lasten ja nuorten päivää.

Anni-Sofia on osallistunut kouluikäisenä lähes jokaiseen taidetapahtumaan. – On mukavaa olla järjestämässä tapahtumaa, mikä on ollut yksi kouluvuoden suurimmista tapahtumista. Tapahtumalla on ollut suuri vaikutus myös omaan lapsuuteeni.

Anni-Sofiaan voi olla yhteydessä kaikesta taidetapahtumaan liittyvästä. Lisäksi pyydämme kouluja ilmoittamaan taidetapahtumatyöntekijälle yhteyshenkilön, joka toimii linkkinä taidetapahtumatyöntekijän ja koulun välillä. Lisätietoja aikataulusta, ilmoittautumisesta ja koulutuksista julkaistaan mahdollisimman pian. Muista myös seurata taidetapahtumaa:

saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus,

facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

ja tapahtuman hastageja: #sndd21, #snčp21 ja #sntt21.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuori Kulttuuri -festivaali: https://nuorikulttuuri.fi/festival/