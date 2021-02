Sammallahden sanakirjaa on taas saatavilla

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on ottanut uuden painoksen Pekka Sammallahden Saamelais-suomalais-saamelaisesta sanakirjasta. Sammallahden sanakirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja nyt otettu uusintapainos on 7. sarjassaan. Kyse on lisäpainoksesta, eikä sanakirjan sisältöä ole muutettu.

Sanakirjan lisäpainosta on toivottu paljon, koska kirja on ollut jo jonkin aikaa loppuunmyyty. Saamen kielen toimisto päätti loppuvuonna ottaa sanakirjasta uuden painoksen:

– Erityisesti saamelaisten kotiseutualueen kunnista tehtävä kielistrategiatyö on kannustanut ottamaan sanakirjasta uuden painoksen. Sanakirjasta on paljon hyötyä henkilöille, jotka käyttävät saamen kieltä työssään ja myös saamen kieltä opiskeleville. Toivottavasti kirjoja riittää edes vähäksi aikaa, toteaa saamen kielen toimistosta saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio

Sanakirjasta on otettu 350 kpl painos.

Kirja on saatavissa Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta: www.samediggi.fi/tuote/sami-suoma-sami-satnegirji/

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, tel. 010 839 3124 / +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi