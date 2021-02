Tervetuloa keskustelemaan saamelaisten ja Suomen tulevaisuudesta

16.2.2021 saamelaisväestölle tarkoitettu keskustelutilaisuus

klo 14-16.00

Microsoft Teams

Valtioneuvoston kanslia ja Erätaukosäätiö järjestävä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhteensä 50 keskustelua Suomen tulevaisuudesta eri puolilla maata.

Haluaisimme kuulla millainen Suomi on sinun mielestäsi vuonna 2040? Mitkä asiat herättävät sinussa toiveikkuutta tai positiivisia ajatuksia tulevaisuudesta? Millainen paikka Suomen pitäisi olla elää? Mikä huolestuttaa omassa, muiden tai Suomen tulevaisuudessa? Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, eikä siitä puhuminen ole aina helppoa, mutta ainoa asia mitä odotamme sinulta osallistujana, on että kerrot niistä ajatuksista, joita sinulle on syntynyt oman päivittäisen arkesi kautta. Tule omana itsenäsi, keskustelu on luottamuksellista ja tasavertaista. Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta.

Tilaisuudesta

Erätauko-keskustelu järjestetään tiistaina 16.2.2021 kello 14:00-16:00 etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Lähetämme ilmoittautuneille keskustelulinkin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Voit liittyä keskusteluun jo kello 13.45, jolloin on aikaa testata linkin ja laitteiden toimivuutta.

Tilaisuuden ohjelma:

13.45-14:00 Etäkahvit, laitteiden ja yhteyden testaus

14:00-14:05 Tilaisuuden avaus

14:05-14:15 Alustus

14:15-15:45 Keskustelu

15:45-16:00 Tilaisuuden oivallukset ja loppusanat

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

12.2. mennessä sähköpostitse jenni.lahtinen(at)vnk.fi

Kutsu

Lisätietoja: https://vnk.fi/tulevaisuusselonteko

Kuva: Johanna Labba