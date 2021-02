Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -musiikkituokiot 2.-4.2. – Tutustu ohjaajiin ja osallistumisohjeisiin

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke järjestää Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah!Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla 2.–4.2. Tutustu musiikkituokioiden ohjaajiin ja osallistumisohjeisiin!

Kuva: Juha Kauppinen

Kuobžâ-Piäká Ánná, Karhu-Pekan Anna, Anna Morottaja on Inarista kotoisin oleva muusikko, joka livđaa, joikaa ja laulaa. Annan sydäntä lähellä on erityisesti elpymässä oleva inarinsaamenkielinen vokaalimusiikkiperinne. Hän on opettanut livđeä lapsille kielipesissä ja kouluissa sekä myös aikuisille työpajoissa. Annan musiikkiin välittyvät luonnon keskellä elämisen kokemukset ja hänen voikin kuulla kaakattavan hanhena tai räkättävän riekkona. Annan acappella esikoislevy Livđe ilmestyy keväällä 2021. Anna toimii myös inarinsaamen kielen ja saamelaiskulttuurin opettajana sekä freelancerkääntäjänä. Vapaa-ajallaan Anna kalastaa, marjastaa ja tekee käsitöitä.

Kuva: Sámi Musihkkaakademiija, 2019

Hanna-Maaria Kiprianoff on kotoisin Sevettijärveltä ja toimii tällä hetkellä koltansaamen opettajana Sevettijärven koulussa. Hän opettaa leu´ddia lapsille ja nuorille, ja leu´dd on luonnollinen osa koltansaamen tunteja. Hanna-Maaria esiintyy Suõmmkar-yhtyeen kanssa ja tekee itse perinteisiä leu’dd-keikkoja ilman säestystä. Perinteiset musiikkilajit ovat osa kulttuuria. Jotta se myös säilyy osana kulttuuria, sitä täytyy elvyttää. Perinteinen leu’dd on kaikkein ominta Hanna-Maarialle. Se kiinnostaa loputtomasti, ja Hanna-Maaria tekeekin kovasti töitä perinteen eteen. Leu’dd-perinne on ollut hiilloksella ja arkistojen kautta saatu puhallettua siihen lisää ytyä ja voimaa. Nyt kulttuurin liekki palaa jo vahvemmin.

Govva: Árvu

Risten Anine Gaup on kotoisin Kautokeinosta ja hän on perinteinen joikaaja ja taiteilija. Hän on joikannut lapsuudestaan asti. Hän esittää joikua ja esiintyy myös muilla tavoilla niin teatteri- kuin muilla lavoilla ja areenoilla. Hänelle on tärkeää säilyttää joikuperinne tuleville sukupolville ja hän haluaakin innostaa erityisesti lapsia ja nuoria joikaamaan omassa arjessaan. Hänen joikutuokiossaan pääset kuulemaan kertomuksia luonnosta ja eläimistä, kuulla joikua ja vielä oppia muutaman joiun. Tervetuloa virtuaaliseen joikutuokioon!

Hanna Helander, projektipäällikkö

hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,

040 7012 094

Arla Magga, projektikoordinaattori

arla.magga(at)samediggi.fi,

040 1985 033

Unna-Maari Pulska, projektikoordinaattori

unna.pulska(at)samediggi.fi,

+358 40 614 5949

www.saamenetaopetus.com

www.oktavuohta.com/