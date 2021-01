Saamelaisten kansallispäivää vietetään yhdessä virtuaalisesti

Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan tänä vuonna virtuaalisesti. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kutsuu kaikkia viettämään Saamelaisten kansallispäivää lauantaina 6. helmikuuta klo 18 alkaen suoran lähetyksen välityksellä.

– Tämä päivä on tärkeä saamelaisille. Normaalioloissa kokoontuisimme yhteen niin Saamenmaalla kuin sen ulkopuolellakin juhlistamaan kansaamme. Nyt poikkeusolojen aikana emme voi kokoontua fyysisesti, mutta toivon, että virtuaalitapahtuman kautta onnistumme välittämään omalta osaltamme juhlatunnelmaa kaikkien saamelaisten koteihin, kertoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tapahtumasta.

Tapahtuman aikana nähdään puheenjohtajan kansallispäivän tervehdys, saamelaislasten terveiset kansallispäivänä ja kuullaan vieraiden ajatuksia kansallispäivästä. Illan aikana päästään myös nauttimaan musiikkiesityksistä ja lyhytelokuvista. Kansallispäivän tapahtumaa pääset seuraamaan osoitteessa www.sajos.fi/live. Lähetys alkaa klo 18.

Osallistu tapahtumaan lähettämällä kansallispäivän terveisesi numeroon +358 40 663 4493 tekstiviestillä tai Whatsappin kautta. Voit myös jättää terveisesi Twitterissä tunnisteella #SaamelaistenKansallispäivä.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju on avoinna klo 14–21.30. Kansallispäivänä ravintolassa ruokalistalla on kumpuksia sekä paikan päällä leivottuja makeita leivonnaisia, mm. laskiaispullia. Čaijussa noudatetaan koronavirustilanteessa ravintolatoimintaan annettuja suosituksia ja ohjeita.

Saamelaisten kansallispäivä on hyvä hetki tuoda esille saamen kansan tarinaa

– Kansallispäivä on ensisijaisesti juhlapäivä saamen kansalle, mutta samalla se on päivä, jolloin voimme kollektiivisesti tuoda esille kansamme tarinaa myös valtaväestön keskuudessa. Tämä päivä on erinomainen päivä muistaa ja muistuttaa, että saamen kansan tarina alkoi jo ikimuistoisina aikoina, se jatkuu yhä ja tämä tarina tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa, sanoo Juuso.

Saamelaiskäräjät kannustaa huomioimaan saamelaisten kansallispäivää. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke välittää saamelaistietoa ja tarjoaa toiminnallisia työpajoja oppilaitoksille. Lisäksi tilattavissa on peli ja saamelaiskulttuuria käsittelevä tietovisa -aamunavaus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa aineistoa saamelaistiedon opetukseen kouluissa. Sivustolle on toimitettu eri koulu- ja luokka-asteille suunniteltuja, aihepiireittäin jäsenneltyjä osioita ja tehtäviä.

Saamelaisten kansallispäivä

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja nykyisin myös Saamenmaan ulkopuolella. Päivä on yksi saamelaisten liputuspäivistä, mutta lisäksi niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin viranomaiset suosittavat yleistä liputusta.

Saamelaisten kansallispäivä on vielä nuori juhlapäivä. Suomalaiseen almanakkaan se merkittiin vasta vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin kuitenkin jo vuonna 1992, ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917. Tuolloin Norjan Trondheimissä järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jonka tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Käsitellyistä aiheista tärkeimpiä olivat liikkumiseen, maiden käyttöön, poronhoitoon ja koulunkäyntiin liittyvät kysymykset.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Ravintola Čaiju, puh. 040 588 4062, caiju(at)samediggi.fi