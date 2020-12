Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi eli komissaareiksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä. Kolttien kyläkokous on päättänyt esittää komission jäseneksi Irja Jefremoffia. Lisäksi valtioneuvoston esityksestä valitaan kaksi jäsentä komissioon.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtioneuvoston edustajina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ja ulkoministeri Pekka Haavistoa, Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivistoa, kuulemistilaisuuksien puheenjohtaja Niila Rahkoa sekä suunnittelija Heli Aikiota. Saamelaiskäräjien kokous äänesti päätöksestä.

Ennen komissaarien nimittämistä Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja valtioneuvosto tekevät komissaariehdokkaiden yhteensovittamisen. Totuus- ja sovintokomission jäsenten tulee olla laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät ja pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus. Komission asettaa valtioneuvosto tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa ja komission on tarkoitus aloittaa työnsä vuoden 2021 aikana.

Saamelaiskäräjät pyysi saamelaisyhteisöltä esityksiä komissaareiksi, jotka yhteisö katsoo sopiviksi tehtävään ja joiden suostumus tehtävään on etukäteen varmistettu. Esitykset tuli perustella. Määräaikaan mennessä komission jäseniksi tuli yhteensä 16 esitystä, 14 Saamelaiskäräjille ja kaksi Kolttien kyläkokoukselle. Esitettyjä henkilöitä oli yhteensä 10, joista 9 henkilöä on esitetty Saamelaiskäräjille.

Lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti kuulemisia esitettyjen komissaarien valinnasta. Kuulemistilaisuudet järjestettiin etäyhteyksin koronatilanteen vuoksi. Kuulemistilaisuudet järjestettiin kieliryhmittäin seuraavasti: kolme pohjoissaamenkielistä kuulemistilaisuutta (Utsjoen ja Enontekiön alue, Inarin alue, Vuotson alue ja muu Suomi), yksi inarinsaamenkielinen kuulemistilaisuus, yksi koltansaamenkielinen kuulemistilaisuus sekä yksi suomenkielinen kuulemistilaisuus. Myös nuorisoneuvosto järjesti oman kuulemistilaisuuden saamelaisnuorille.

Etäkuulemisten lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä komissaariehdokkaita koskien myös puhelimitse sekä sähköpostitse ja postitse.

Etäkuulemisten puheenjohtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja Niila Rahko ja sihteerinä Saamelaiskäräjien määräaikainen suunnittelija Heli Aikio. Kuulemisista on koostettu raportti, jossa huomioidaan ihmisten esittämät näkemykset totuus- ja sovintokomissaareilta vaadittavista ominaisuuksista ja osaamisesta, sekä ehdolla oleville henkilöille osoitettu tuki. Raportissa on huomioitu kaikki 17.11.2020 mennessä tulleet kannanotot.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi