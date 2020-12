Saamelaismusiikkikeskus tuotti konserttitallenteen Angelit-yhtyeen kanssa

Saamelaismusiikkikeskus tuotti lasten- ja nuortenkonserttitallenteen Angelit-yhtyeen kanssa. Angelit on yksi tunnetuimmista ja pisimmän uran tehneistä saamelaismusiikkiyhtyeistä. Yhtyeen jäsenet ovat Ursula Länsman ja Tuuni Partti sekä kitaristi Eero Nurmela. Nyt tuotettu konserttitallenne on erityinen, koska kokoonpanossa on mukana Ulla Pirttijärvi-Länsman, joka oli alkuperäisjäsen Angelin tytöt -yhtyeessä.

Konserttitallennetta jaetaan kouluille ja päiväkoteihin katsottavaksi maksutta joulukuun ajan. Näin saamelaismusiikkikeskus pyrkii tuomaan saamelaista musiikkia näkyväksi myös koronapandemian aikana, kun livekonsertteja ei voida järjestää.

– Saamelaismusiikkikeskus on perinteisesti järjestänyt koulukonserttikiertueen saamelaisalueen kouluissa vuosittain vaihtuvan artistin kanssa. Covid-19-pandemian vuoksi kiertuetta ei voitu tänä vuonna järjestää, mutta halusimme kuitenkin tarjota saamelaismusiikkielämyksen konserttitallenteen muodossa, kertoo saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm.

Konserttitallenne on tuotettu yhteistyössä saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan kanssa.

Konserttitallenteen kesto on noin 45 minuuttia ja sitä voi tiedustella saamelaismusiikkikeskukselta, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Lisätiedot:

Saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija

Oula Guttorm

oula.guttorm(at)samediggi.fi

0406674545