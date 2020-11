Lisätietoja:

Kilpailun tuomarit ovat Jussa Seurujärvi, Sunna Nousuniemi ja Mandy Gull.

Jussa Seurujärvi on nuori poromies, joka haluaa jatkaa porotöiden parissa ja näin jatkaa myös suvun perinteitä. Nuoresta iästä huolimatta Seurujärvi on päässyt jo kokemaan luonnon monet puolet. Vaikka ilmastonmuutokseen täytyy sopeutua, hän on toiveikas.

Sunna Nousuniemi on nuori taiteilija elokuvan alalta. Nousuniemi on lahjakas kuvataiteellisesti ja osaa ottaa monipuolisesti kantaa kuvallisen ilmaisun kautta. Hän on tämän päivän saamelainen tarinankertoja, joka uskaltaa tuoda esiin myös elämän vaikeita puolia. Nuorelle saamelaiselle taiteilijalle on luonnollista toimia yhteistyössä muiden alkuperäiskansojen kanssa.Hän on työskennellyt alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skábmagovat-tapahtuman tuottamisessa.

Mandy Gull on alkuperäiskansa-politiikassa mukana. Hän on Waswanipin Cree First Nationin istuva jäsen ja toinen naispuolien johtaja. Valittuna virkamiehenä hän on edustanut yhteisöään taloudellisen kehityksen, ympäristönsuojelun ja Cree-elämäntavan suojelussa. Hän on alkuperäiskansan aktiiviinen jäsen ja omalla ajallaan tekee perinteisiä käsitöitä. Gullin edustama yhteisö on sitoutunut hankkimaan suojatoimenpiteitä uhanalaisen karibun asuinalueelle, taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.