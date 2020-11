Hankkeilla koordinaatiota saamenkielisiin ja kulttuurinmukaisiin palveluihin

12.11.2020 /

Riitta Lehtola, saamekoordinaattori, Lapin sote-rakenneuudistus-hanke

Sote-uudistusta on sorvattu jo pitkään. Viimeisempänä, vielä hyvässä muistissa, on Sipilän hallituksen laaja maakunta- ja sote-uudistus, joka sisälsi useita kokonaisuuksia. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä valinnanvapautta ja yhteistyötä yksityisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Hanke kuitenkin kaatui loppumetreillä kolmen vuoden valmistelun jälkeen. Tuo hankeaika ei kuitenkaan mennyt hukkaan.

Maakunta- ja sote-uudistusaikana (2016-2019) tehtiin paljon kehittämistä ja valmistelutyötä useilla eri osa-alueilla, myös saamenkielisten palveluiden osalta. Osana Sipilän hallituksen sote-uudistusta käynnistettiin mm. Lapsi ja perhepalveluiden (Lape) kehittämishanke. Lape-hankkeessa pyrittiin parantamaan lapsi- ja perhepalveluita, jota varten tehtiin Posken saamelaisyksikön toimesta laaja selvitys myös saamenkielisistä lapsi- ja perhepalveluista (2017).

Perhekeskusmalli Lappiin-hankkeessa kehitettiin digitaalisia palveluita, mm. saamelainen kielineuvola sai alkunsa, kehitettiin sote-henkilöstön saamelaisosaamista ja parannettiin saamenkielisiä neuvolapalveluiden saatavuutta. Lisäksi edellisellä uudistuskaudella pyrittiin parantamaan saamenkielisiä vanhuspalveluita Toimiva kotihoito Lappiin-hankkeella, jossa työskenteli oma saamelaistyöntekijänsä. Lisäksi maakuntavalmistelussa oli oma saamelaisvalmistelijansa. Paljon siis tehtiin jo edellisellä sote-uudistuskaudella.

Eduskuntavaalien jälkeen (2019) uuden hallituksen painotukset muuttivat myös sote-uudistusta. Uutta sote-uudistusta lähdettiin sorvaamaan vanhan pohjalle, mutta hieman keveämmin mallein. Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on mm. vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Lapissa onkin aloittanut kaksi sote-uudistukseen tähtäävää hanketta. Sote-rakenneuudistus Lapissa-hanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus-hanke ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnoimia hankkeita.

Kummassakin hankkeessa on oma saamenkielisiin palveluiden kehittämiseen keskittyvä osa-alueensa ja työntekijänsä. Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta. Hankkeen tavoitteena on mm. koordinoida saamelaisten palveluita. Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen päätavoitteena on turvata jatkossa asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensovitettuna. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut ovat yhtenä hankkeen kehittämiskokonaisuutena.