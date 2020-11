Saamelaisnuoret kokevat tulleensa unohdetuiksi sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen myötä saamelaisnuorille tulee tarjota paremmat mahdollisuudet saamenkieliseen ja kulttuurin tuntevaan psykososiaaliseen apuun. Monen nuoren mieltä painava kysymys on: miten kertoa kokemastaan syrjinnästä ja traumasta, kun keskustelija ei ymmärrä kulttuuria tai kieltä? Jo tämä asettaa saamelaisnuoret epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna valtaväestöön.

Olisi tärkeää, että sote-uudistuksessa varmistettaisiin, että myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvat nuoret saisivat apua. Suuri osa nuorista nykyisessä tilanteessa kuitenkin asuu kotiseutualueen ulkopuolella. On nuoria, jotka ovat kasvaneet siellä ja nuoria, jotka ovat muuttaneet koulun tai muiden syiden vuoksi. Osa nuorista on myös sulauttamistoimien myötä menettänyt kielensä, niin on tärkeää, että palveluita on saatavilla myös kulttuuritausta huomioiden.

Moni saamelainen nuori ei ole tietoinen oikeuksistaan saada palveluja saamelaisten kotiseutualueella äidinkielellään. Kun palveluita ei saa saameksi, niin kyse on joko siitä, että palvelun tarjoaja ei tarjoa palveluita saameksi, nuoret eivät pyydä saada palveluita omalla kielellään tai siitä, että palveluita ei ole olemassa.