Lastensuojelussa keskeistä on kuunteleminen, puhuminen ja ymmärtäminen – yhteisen kielen merkitys ja perheen kulttuuriin perehtyminen on olennaisen tärkeää 

Kun tutkitaan lapselle ja perheille tärkeitä suhteita ja niiden vaikutuksia perheen toimintamalleihin, on työntekijän oltava utelias ja avoin erilaisille tulkinta ja ratkaisuvaihtoehdoille ja kuunnella tarkasti perheen omaa kertomusta ja kokemusta siitä, kuinka heidän perheessä ja suvussa on ollut tapana toimia, miten ja kenen kanssa asioista keskustellaan ja päätetään. Erilaisten välineiden, esimerkiksi sukupuun avulla mietitään, millaisia vuorovaikutussuhteita perheessä on ollut, mitkä asiat saattavat vaikuttaa siihen, miten äiti tai isä tänä päivänä toimii. Asiat ovat yleensä hyvin monisyisiä ja herkkiä, jopa arkoja. Asioiden merkitysten tulkitseminen voi olla kovin vaikeaa, jos kommunikointi tapahtuu muulla, kuin omalla äidinkielellä. Myös keskustelujen myötä nousevien tunteiden käsittelemisessä kielen merkitys on useimmille ihmisille suuri.

Kielellisten ja kulttuuristen kysymysten huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Saamen kielen taidon puuttuminen lastensuojelun työntekijöiltä ei ole ongelmallista ainoastaan siitä syystä, että saamen kielilain mukainen asiakkaan oikeus saada palveluita omalla kielellä ei toteudu, vaan se haastaa myös työntekijän mahdollisuutta tehdä laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelua. Ammattiaan arvostava työntekijä ei välttämättä halua työskennellä tilanteessa, jossa yhteinen kieli asiakkaan kanssa puuttuu.