Saamelaisessa sosiaalityössä luottamusta ja asiakaslähtöisyyttä rakennetaan yhteisen kielen, ymmärryksen ja yhteisten kulttuuristen arvojen kautta

Asiakkaani kodissa istuessani ymmärrän, että juuri tämä on asiakaslähtöistä työtä. Ihmisten kanssa tehtävässä työssä työn onnistumisen edellytyksenä on molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen. Meillä on yhteinen kieli ja arvomaailma, yhteinen kulttuurinen ymmärrys, joka vahvistaa meidän luottamusta toisiimme. Tiedämme molemmat, ilman sanoja, että äsken alkanut yhteistyömme toimii. Molemminpuolinen luottamus on saavutettu yhdessä keskustellen, yhteisen kielen, ymmärryksen ja yhteisten kulttuuristen arvojen kautta.

Saamelaisessa sosiaalityössä palvelunjärjestäjille haasteita tuottaa erityisesti se, kuinka kyetään havaitsemaan, huomioimaan ja ymmärtämään saamelaisasiakkaiden erityistarpeita valtakulttuurin tarpeisiin rakentuvassa palvelujärjestelmässä.

Sosiaalityö on auttamistyötä, asiakkaan hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistamista ja muutostyötä matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Se on työtä, jossa asiakkaan oma osallisuus ja oman elämän asiantuntijuus ovat keskiössä. Käytännön asiakastyössä saamelaisasiakkaan kanssa se merkitsee suvun oppien, vanhojen perinteiden, käytännön kokemuksen ja uusien virtausten yhdistämistä. Se tarkoittaa uusien ratkaisujen löytämistä asiakkaan ja työntekijän yhteisten tulkintojen ja kohtaavan vuorovaikutuksen avulla.