Saamelaisten sote-palvelujen rahoitukseen ei luvassa parannusta tai muutosta nykytilanteeseen 

Tarkkaan ottaen, kyse ei ole vain saamenkielisistä palveluista. Laadukkaissa ja asiakaslähtöisissä sote-palveluissa tulee huomioida asiakkaan tai potilaan äidinkielen lisäksi hänen kulttuuritaustansa. Nämä seikat on todettu sote-alan keskeisessä lainsäädännössä, kuten laeissa potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolaissa, vanhus- ja vammaispalvelulaeissa sekä lastensuojelulaissa. Ammattihenkilöstön kulttuurisella osaamisella on suuri, joskus ratkaisevakin, merkitys asiakkaan palvelukokemukseen ja hoidon tuloksiin.

Lukuisten tutkimusten ja selvitysraporttien mukaan saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen saatavuus on huono. Se ei ole kaikin osin edes tyydyttävällä tasolla. Esimerkiksi Totuus- ja sovintoprosessin valmistelun yhteydessä on noussut kipeästi esiin se seikka, että saamenkielisiä psykososiaalisia palveluja ei juurikaan ole saatavilla. Pohjoissaamenkielentaitoisia terapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia on vain muutamia sekä lisäksi muutama pohjoissaamenkielinen lääkäri perusterveydenhuollossa. Inarin- ja koltansaamenkielistä ammattihenkilöstä ei ole ollenkaan.

Nykyisin käytössä oleva rahoitusmekanismi ei ole toimiva

Voimme helposti päätellä, ettei nykyisin käytössä oleva rahoitusmekanismi ole toimiva. Merkittävä osuus saamelaisten kotiseutualueen kuntien saamenkielisistä palveluista tuotetaankin erillisen rahoituksen turvin. STM:n erillismäärärahan käytöstä sopivat kunnat yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa. Määrärahan on todettu kohdentuneen suoraan saamenkielisten palvelujen saatavuuden parantamiseen.

Vastaavasti esimerkit sivistystoimen puolelta osoittavat, että sellaisia saamenkielisiä palveluja on saatavilla, joita koskee joko selkeästi määritelty lakisääteinen velvoite tai jotka saavat kohdennettua, täysmääräistä valtionrahoitusta. Esimerkiksi saamenkielistä varhaiskasvatusta, joka on subjektiivinen oikeus, on jokseenkin hyvin saatavilla saamelaisten kotiseutualueella. Samoin saamen kielen ja saamenkielistä perusopetusta, jotka korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.