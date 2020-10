Oopâ saanijd -kuvasanakirja ilmestyy digikirjana

Suositusta Oopâ saanijd -kuvasanakirjasta julkaistaan nyt digiversio. Alkuperäisen kirjan tekijä on Matti Morottaja ja kirjan kuvat on piirtänyt Sirpa Seppänen. Matti Morottaja on myös lukija digikirjassa. Digikirjassa on käytetty alkuperäisen kirjan kuvia ja tekstejä.

Digikirjaan on kuvan ja tekstin lisäksi lisätty ääni. Nyt on mahdollista opetella myös sanojen ääntämistä.

Digikirjan teknisestä toteutuksesta ja sanojen äänittämisestä vastasivat Anne Seipiharju ja Miina Seurujärvi. Ääninauhojen leikkauksen ja äänten käsittelyn on tehnyt Janne Lappalainen.

Saamelaiskäräjien oppimateriaalit

https://www.samediggi.fi/tuote/oopa-saanijd-jienakirje/