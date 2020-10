Saamelaisten kielelliset oikeudet -sivusto julkaistaan viranomaisten työn tueksi

Saamelaiskäräjät julkaisee saamen kielten viikolla tiedotussivuston, jonne on koottu ohjeita viranomaisille saamen kielilain soveltamiseen. Sivuston julkaisutilaisuus on perjantaina 23.10.2020 kello 10-11.00. Esittelytilaisuudessa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio esittelee sivuston sisältöä ja käyttömahdollisuuksia. Saamelaiskäräjät haluaa kutsua eri viranomaisia tutustumaan sivustoon.

– Nykytietojen mukaan saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuvat heikosti. Osasyynä tähän on muun muassa viranomaisten tietämättömyys tai välinpitämätön asenne saamen kielilakia kohtaan. Tämän uuden sivuston tarkoituksena on antaa viranomaisille ajantasaista tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista, ja tukea heitä kielellisten oikeuksien huomioimisessa käytännön työssä ohjeiden ja vinkkien avulla. Sivusto sopii hyvin esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tai koulutuspäiville, kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio

Sivustolta löytyy tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi kaikille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Tavoitteena on, että jokainen viranomainen, jota saamen kielilaki koskee, tuntee ja ymmärtää saamelaisten kielelliset oikeudet.

Sivuston tekstejä on ollut tuottamassa hanketyöntekijä Tuuli Miettunen. Sivuston kuvituksesta on vastannut Erja Wiltse. Sivusto julkaistaan ainoastaan suomeksi. Saamelaiskäräjät on myös valmistelemassa tiedotusmateriaalia saamen kielillä saamelaisväestölle kielellisistä oikeuksista sivuston yhteyteen.

Sivusto löytyy 23.10.2020 alkaen osoitteessa: https://www.samediggi.fi/saamelaisten-kielelliset-oikeudet/

Esittelytilaisuus on Teams-yhteyden kautta, joten osallistujia pyydetään ilmoittamaan viimeistään torstaina 22.10.2020 osallistumisesta osoitteeseen anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamen kielten viikkoa juhlitaan 19.-25.10.2020 ja Saamelaiskäräjät on kutsunut kaikkia osallistumaan teemaviikolle esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja tuomalla saamen kieliä esille.

www.giellavahkku.no

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, kieliturvasihteeri

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi