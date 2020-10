Olen saamelaisen ajattelutavan mukaan rikas, koska minulla on viisi lasta. Kahta heistä kutsutaan erityislapsiksi. Toinen sai liudan diagnooseja syntyessään, toinen iän mukana, kun puheen tuoton kehitys on viivästynyt. Kummallakin on ollut omat haasteensa, mutta yksi suuri yhtäläisyys. Omankielisiä palveluita ei ole ollut saatavilla, vaikka minkälaiset maksusitoumukset ja lähetteet on saatu niin perusterveydenhuollosta ja kuin erityissairaanhoidostakin. Palveluviidakossa olemme jääneet auttamatta valtakulttuurin jalkoihin.

Erityislapsille on tarjolla paljon erilaisia tuki- ja kuntoutusmuotoja. Suomen puolen saamelaisalueella harmittavasti lähes kaikki on tarjolla suomeksi, myös saamelaisenemmistöisessä kotikunnassa Utsjoella. Meillä on ollut mahdollisuus käyttää myös Norjan puolen palveluita, mutta niiden käyttö on kankeaa ja vaatii vanhemmalta molempien maiden terveydenhuoltosysteemin tuntemista, jotta lapsi ja perhe hyötyisi niistä. Yksi suurimmista haasteista on kommunikaatio, koska eri maiden tietojärjestelmät eivät kommunikoi keskenään.

Meidän lasten kotikieli on saame, he osaavat myös suomea, vaikkakin huonosti. Olemme joutuneet tekemään valintoja lasten hyvinvoinnin parhaaksi, kielen kustannuksella. Tämä on hyvin tavallista saamelaisille perheille. Harva on valmis jättämään fysioterapian väliin, koska saamenkielistä terapeuttia ei Suomessa ole saatavilla. Tai en voinut kuvitellakaan, että neuropsykiatrisen hoitajan käynnit olisi jätetty käyttämättä sen takia, ettei hän puhu lapsen vahvinta kieltä.