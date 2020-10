Saamen kielten etäopetushanke ehdolla Cygnaeus-palkinnon saajaksi

Opetushallitus on nimennyt saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhdeksi Cygnaeus-palkinnon finalisteista. Hanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Kuluvana lukuvuonna hanke järjestää opetusta noin 92 oppilaalle yhteensä 65 koulussa ympäri maata. Yhteistyössä on mukana 35 opetuksen järjestäjää.

– Tämä on todella iloinen uutinen, sanoo hanketta johtava Hanna Helander Utsjoen kunnasta. – Hanke on hyvässä vauhdissa ja oppilasmäärä on lähes kaksinkertaistunut syksystä 2018. Jo pelkkä ehdokkaaksi nimeäminen on merkittävää meille hankkeessa työskenteleville, sanoo Helander. – Tämä motivoi varmasti meidän jo ennestään aktiivisia ja opetuksen kehittämiseen suuntautuneita opettajia.

Hankkeen opettajina kuluvana lukuvuonna toimivat Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila ja Sonja Moshnikoff. Pohjoissaamen oppilaita on yhteensä 44, inarinsaamen 28 ja koltansaamen 20. – Hanke järjestää opetuksen pedagogisesti mahdollisimman toimivissa, kielellisesti ja iällisesti yhtenäisissä ryhmissä. Kokemukset ovat hyviä, sanoo Helander.

Hankkeen koordinaattorina Saamelaiskäräjillä toimiva Arla Magga pitää ehdokkuutta tärkeänä hankkeessa tehtävän työn näkyvyyden kannalta. – Aika monesti kuulemme kommentteja, joiden taustalla on ihmetys ja hämmennys siitä voiko saamen kielen opetus koskea meitä, Etelä-Suomessa toimivia opetuksen järjestäjiä. Saamelaislapsista ja -nuorista kuitenkin jo 2/3 asuu ja käy koulua muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella, sanoo Magga.

Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari kertoo, että etäopetushanke on ensimmäinen askel saamen kielten opetuksen vakinaistamiseen kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. – Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä työskentelee parhaillaan asian kanssa. Työryhmä julkistaa esityksensä tästä ja monesta muusta asiasta ensi vuoden alkupuolella.

Cygnaeus-palkinnon 2020 saaja julkistetaan 23.11.2020 verkkotilaisuutena järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa. Palkinnon jakaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Tietoja Cygnaeus-palkinnosta ja muista finalisteista Opetushallituksen tiedotteessa, joka on luettavissa tästä .

https://www.saamenetaopetus.com/

Lisätietoja:

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Arla Magga, arla.magga@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi