Nigán sattumukset kuunneltavissa nyt myös äänikirjana

Nigá 1 -kirja on nyt ilmestynyt myös äänikirjana pohjoissaameksi. Jávrri Johán Niillas, Niilo Aikio on kirjoittanut tämän novellikokoelman. Kirjassa on 25 novellia, jotka kirjailija itse lukee. Jokaisen novellin voi kuunnella erikseen, näin materiaalia on helpompi käyttää opetuksessa. Kirjan kuvat on piirtänyt Marketta Nilsen ja kuvat ovat mukana myös äänikirjan materiaalissa. Niki Rasmus on tehnyt kirjan äänitystyön.

Niga-nimisen saamelaispojan lapsuuden ja nuoruuden tapahtumat ajoittuvat 1940–50-luvulle. Kirjan novellit pohjaavat todellisiin tapahtumiin saamelaisperheen elämässä. Perheeseen kuuluvat Jovnna-isä, Elle-äiti ja eloisa Niga-poika, joka on mukana perheen arkipäivän toimissa. Näin nuori mies oppii ne taidot ja tiedot, joita hän tulee tarvitsemaan elämässään pohjoisessa.

Äänikirjan voit tilata Saamelaiskäräjien nettikaupasta.

Täältä voit tilata myös Niga 1 -kirjan paperiversiona.