13.10.2020 /

Joanna Tervonen, Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, sosionomi AMK

Soteuudistuksen tulisi tarkoittaa palveluiden parantumista – ei riittämättömyyteen tyytymistä

Soteuudistuksen neuvotteluissa on tullut ilmi, että uudistuksessa tavoitteena olisi pitää saamenkielisten palveluiden taso ennallaan.

Tuntuu erikoiselta, että ennallaan pitäminen on määritelty riittäväksi tavoitteeksi tilanteessa, jossa saamenkieliset palvelut ovat saatavilla osin jopa täysin sattumanvaraisesti ja asiakkaan halutessa nimenomaisesti käyttää saamen kieltä asioidessaan voi hänen asiansa hoitaminen jopa viivästyä.

Tämä ei ole lähtökohdiltaan yhdenvertaista, eikä vastaa sitä, mitä soteuudistuksen viestitään yksilölle tarkoittavan: “Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja.”

Ajatus siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ei voisi viestiä omalla äidinkielellään tuntuu väärältä ja huonolta. Äidinkieli on kuitenkin se kieli, jolla erilaisten nyanssien ja yksityiskohtien viestintä on helpointa ja tarkinta. Varsinkin sote-palveluissa, joissa viestitään ihmisyyden herkillä alueilla, tulee ottaa huomioon se, että yksilön kokemuksen kannalta on tärkeää saada viestiä sillä kielellä, jonka he itse tilanteessaan kokevat parhaimmaksi.