Saamelaisten sote-palvelujen kehittämisessä tarvitaan jo askelia eteenpäin

Näillä kaikilla asioilla on merkitystä, kun joudumme sote-palvelujen asiakkaaksi tai potilaaksi. Ja palvelujen käyttäjinä meidän pitäisi olla tosiasiallisesti yhdenvertaisia muiden kanssa, eikö näin?

Kulttuurin ja kielen huomioiminen on tärkeää

SOTE:n toimijat kysyvät useinkin, “onko siinä mitään eroa, onko suomalainen vai saamelainen asiakas, no kieli voi olla, muttei muutoin”. Mutta kyllä sillä on, kulttuurinen ero myös. Erityisesti haluan nostaa muutamia asioita: meidän saamelaisten kannalta yhdenvertaisuus sote-palveluissa merkitsee sitä, että meillä on oikeus, mutta myös mahdollisuus, puhua saamea ja auttaja /hoitaja arvostaa ja huomioi meidän kulttuuria.

Kulttuuri, mitä se on, se on meidän elämä ja elinympäristö, joten meidän kulttuurin ja kielen huomioonottaminen on tärkeää. Meidän arjen elämässä on tapoja ratkaista asioita, on töitä, jotka ovat sidoksissa meidän vuoden kiertoon ja on meille itsestään selviä asioita, joita on vaikea sanoittaa.