Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen toimielin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella Saamelaiskäräjillä on yhtä paljon vastuuta.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 lähtien, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Työ alkaa viimeistään 31.12.2020.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldu toimii yhteisenä asiantuntevana toimielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tehtävänä on rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla 12 työntekijää kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee alustaa ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme yhdistävää, tulokseen tähtäävää ja dynaamista johtajaa, joka voi johdattaa Sámi Giellagáldun pysyvään toimintaan. Me haluamme, että sinulla on maisterinkoulutus, muodollinen kelpoisuus saamen kielessä. Sinulla tulee olla hyvät johtamistaidot ja mielellään kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hyvät kommunikointitaidot sekä taito saavuttaa tuloksia yhdessä muiden kanssa. Valitun tulee osata kirjallisesti ja suullisesti sekä:

Saamea

Norjaa, ruotsia tai suomea

Englantia

Palkka ja työehdot

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1062 Johtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille isäntäelimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yksi Saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688 tai sähköposti pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella, Inger Marit Eira-Åhrén, +47 971 29 744 tai sähköposti inger.marit.eira.ahren(at)samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04 tai sähköposti anita.kitok(at)sametinget.se

Hakuaika on 1.11.2020 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta.