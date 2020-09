Uutta oppimateriaalia inarinsaamenkieliseen opetukseen

Inarinsaamenkieliseen perusopetukseen on julkaistu uutta oppimateriaalia. Uutta materiaalia on ilmestynyt sekä äidinkielen että vieraan kielen opetukseen. Materiaalia ovat työstäneet oppimateriaalin kesätyöntekijä Anne Seipiharju ja suunnittelija Miina Seurujärvi.

Äidinkielen Virkkuuvääri-sarja on täydentynyt toisen luokan kuuntelukappaleilla, neljännen luokan oppilaan tekstikirjalla ja viidennen luokan digiharjoituksilla. Vieraan kielen Hitruu-sarjaan on valmistunut lisämateriaalia: Hitruus sánádâh digihárjuttâsah (sanaston digiharjoitukset), Hitruus kielâoppâ já sánádâh pdf-siijđoh printtim várás (kielioppi- ja sanastoharjoituksia tulostettavaksi) ja Hitruu 1, 2, 3 ja 4 digimateriaalia sanaston harjoitteluun.

Virkkuuvääri 2 kuuntelukappaleet syksy ja kevät

Kuuntelukappaleet ovat osa Virkkuuvääri 2 -kirjan tarinoita. Sekä digimateriaalissa että varsinaisessa kirjassa on kuuntelukappaleisiin liittyvät kuvat ja sisältđkysymykset. Syksykirjan tekstit ovat lukeneet Heli Huovinen, Ritva Kangasniemi ja Hannu Kangasniemi. Kevätkirjan lukijat ovat Martta Alajärvi ja Jussa Seurujärvi. Tarinat on kirjoittanut Petter Morottaja.

Neljännen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen tarkoitetun kirjan perustana on Otavan Kipinä 4 materiaali. Virkkuuvääri-kirjan jatkotarinat on kirjoittanut Petter Morottaja. Muut tekijät ovat Miina Seurujärvi ja Mika Kolehmainen (kuvitus ja taitto).

Viidennen luokan materaalista ensimmäisenä valmistuvat digiharjoitukset. Materiaalissa on lyhyitä opetustekstejä ja niihin liittyviä harjoituksia sekä otteita kirjallisuudesta. Harjoitusten pohjana ovat Otavan Kipinä 5 harjoitukset, ne on sovittanut inarinsaamen kieleen ja kulttuuriin Henna Aikio. Digiharjoitukset on tehnyt Miina Seurujärvi.

Hitruus sánádâh digihárjuttâsah -materiaalin toinen puolisko on Hitruus kielioppiharjoitukset, Hitruus kielâoppâ digihárjuttâsah. Digiharjoituksilla voi opetella myös sanojen ääntämistä, lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi. Samaa materiaalia voi käyttää paperisena kun tulostaa Hitruus kielâoppâ já sánádâh pdf-siijđoh printtim várás -materiaalin. Digimateriaaleissa on lisämateriaalia (muistikortit ja bingoalustat tulostamista varten sekä linkit quizlet-harjoituksiin), jota ei ole tulostettavassa paperimateriaalissa.

Hitruus kielioppi ja sanasto -materiaali täydentää Hitruu-sarjaa erillisillä kielioppi- ja sanastoharjoituksilla. Materiaali on tarkoitettu peruskoulun 3-6 luokille. Materiaalia voi käyttää paperisena (pdf-sivut tulostettaviksi) tai digitaalisinena (Hitruus kielâoppâ digiharjoitukset ja Hitruus sánádâh digiharjoitukset). Materiaalin tekijät ovat Miina Seurujärvi ja Petter Morottaja, kuvat Riitta Ahonen.

Hitruu 1 ja 2 digimateriaaleista voi lukea ja kuunnella Hitruu 1 ja 2 kirjojen tekstejä sekä harjoitella kuvien sanastoa. Hitruu-sarjan on kirjoittanut Teija Linnanmäki ja kuvittanut Riitta Ahonen. Digimateriaalin on toteuttanut Anne Seipiharju ja hän myös lukee kuvien sanat materiaalissa.

Hitruu 3 ja 4 digimateriaaleista voi lukea ja kuunnella Hitruu 3 ja 4 kirjojen tekstejä sekä harjoitella kuvien sanastoa. Hitruu-sarjan on kirjoittanut Teija Linnanmäki ja kuvittanut Riitta Ahonen. Digimateriaalin on toteuttanut Anne Seipiharju ja hän myös lukee kuvien sanat materiaalissa.

Lisätietoja:

oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi, 010 839 3115 / 050 364 1385, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi

inarinsaamen oppimateriaalisuunnittelija Miina Seurujärvi, 010 839 3193 / 050 344 0504, miina.seurujarvi(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien oppimateriaalit