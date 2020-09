Saamen kielten etäopetuksen kolmas lukuvuosi käynnistyi – oppilasmäärä kasvaa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kolmas toimintavuosi ja uusi lukuvuosi on käynnistynyt. Hankkeen oppilas- ja opiskelijamäärä on kasvanut noin 20 oppilaalla. Viime lukuvuonna hankkeen tarjoamaa saamen kielen opetusta sai noin 60 oppilasta ja opiskelijaa. Alkaneelle lukuvuodelle on ilmoitettu reilut 80 oppilasta ja opiskelijaa ympäri Suomen.

Saamen kielten etäopetushanke tarjoaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää opetusta kaksi viikkotuntia ryhmää kohden. Hanke ottaa mukaan myös esiopetuksen oppilaita. Opetus on tarkoitettu saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella asuville saamelaisoppilaille. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.

Ilmoittautumisaika saamen kielten etäopetukseen päättyi maaliskuussa. Vaikka varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt, hanke ottaa edelleen uusia oppilaita mukaan vielä syyskuun loppuun asti. Opetukseen pääsyn edellytyksenä on, että saamen etätunnit sopivat oppilaan lukujärjestykseen, ja että oppilaalle löytyy pedagogisesti sopiva ryhmä. Oppilaan ei kuitenkaan tarvitse osata saamea ennestään, opetus voi alkaa myös alkeista.

Inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen opetusta lapsilleen haluavat huoltajat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella voivat ottaa yhteyttä Arla Maggaan, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033.

Oulun, Rovaniemen ja Helsingin kaupungit järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulun rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hanna Helander

hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

040 7012 094

Koordinaattori Arla Magga

arla.magga(at)samediggi.fi

040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/