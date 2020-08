Uusi pohjoissaamen äidinkielen oppikirja ilmestynyt

Biellocizáš 8 on pohjoissaamen äidinkielen oppikirja peruskoulun 8. luokan oppilaille. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja. Kirja on jaettu neljään osaan: syksy, kaamos, talvi ja kevät. Kirjasarjassa on aiemmin ilmestynyt Biellocizáš 7 sekä siihen kuuluva harjoituskirja.

Oppikirjan tekijä: Helmi Länsman, kannen kuvitus Esther Berelowitsch

Kirjoja voi tilata nettikaupastamme:

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-8/

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-8-harjehusgirji/

Saamelaiskäräjät 2020, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto