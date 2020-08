9. elokuuta vietettiin kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää

Eilen 9.8.2020 vietettiin kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Päivän tarkoituksena on levittää ja lisätä yleisesti tietoisuutta alkuperäiskansoja koskettavista kysymyksistä sekä nostaa esille alkuperäiskansojen oikeuksien suojelun ja edistämisen merkitystä.

Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista sekä ainoa Euroopan Unionin alueella ja Suomessa oikeudellisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Saamelaiskäräjät tekee jatkuvaa työtä saamelaisten asioiden ja oikeuksien edistämiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso näkee kansainvälisen maailman alkuperäiskansojen päivän merkityksen tärkeänä erityisesti juuri tietoisuuden lisäämiseksi. – Toivon, että esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksien toteutuminen saisi yleisesti enemmän tilaa jokapäiväisissä keskusteluissa ja, että ne otettaisiin tosiasiallisesti huomioon eri toimijoiden tahoilla heidän työssään.

Vuonna 2020 kansainvälisen maailman alkuperäiskansojen päivän teemana on COVID-19 ja alkuperäiskansojen kyky vastustaa sitä (engl. COVID-19 and indigenous peoples’ resilience). Alkuperäiskansat ympäri maailmaa joutuvat kohtaamaan arjessaan erilaisia haasteita, ja COVID-19 pandemia on monin paikoin vaikeuttanut heidän tilannettaan entisestään.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) nostaa esille kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää koskevassa tiedotteessaan myös alkuperäiskansojen kyvyn sopeutua tilanteeseen ja etsiä heidän perinteiseen tietoon ja käytäntöihin pohjautuvia keinoja taistelussaan pandemiaa vastaan. Yhtenä tärkeänä tapana edistää alkuperäiskansojen tilannetta pandemian aikana mainitaan myös terveydenhuollon palveluiden varmistaminen alkuperäiskansojen omilla kielillä, sekä heidän erityisen tilanteensa huomioon ottaminen.

Puheenjohtaja Juuso korostaa, että saamenkielinen viestiminen ja saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutuminen esimerkiksi terveydenhuollon piirissä on tärkeää muistaa myös meillä Suomessa. Lisäksi saamelaisen kulttuurin huomioivien palveluiden tarjoaminen tulisi pystyä paremmin varmistamaan. Saamelaiskäräjät aloitti kesäkuussa kampanjan yhdenvertaisten sote-palveluiden puolesta. Tutustu Saamelaiskäräjien kampanjaan yhdenvertaisista sote-palveluista kampanjasivustolla www.samediggi.fi/sote-uudistus.

Saamelaiskäräjät pyrkii omalta osaltaan edistämään saamenkielisen tiedon saatavuutta ja jakamista koronavirustilannetta koskien nettisivuillaan.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi