Saamelaismusiikin konsertteja suoratoistona Sajoksesta

Saamelaiskäräjien saamelaismusiikkikeskus ja saamelaiskulttuurikeskus Sajos järjestävät livestream-konserttien sarjan kesäkuussa. Konsertit lähetetään suoratoistona saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta, Inarista ja niiden seuraaminen on maksutonta. Paikan päälle yleisöä ei oteta. Konsertteja voi seurata osoitteessa sajos.fi/live.

Konserttien sarjan aloittaa keskiviikkona 10.6. koltansaamenkielinen Suõmmkar-yhtye. Suõmmkar yhdistelee vanhaa kolttasaamelaista perinnemusiikkia nykyaikaiseen maailmanmusiikkiin. Yhtyeessä laulavat ja leuddaavat kolttasaamelaiset Anna Lumikivi ja Hanna-Maaria Kiprianoff, jotka ovat ottaneen sukujensa kielen ja kulttuurin takaisin vasta aikuisiällä ja opetelleet kansansa musiikkiperinnettä arkistojen ohjauksessa. Yhtye julkaisi debyyttialbuminsa Suõmmkar elokuussa 2018, ja on parhaillaan työstämässä toista albumiaan.

Torstaina 11.6. konsertoi Ulla Pirttijärvi-Länsman yhdessä Ulda-yhtyeen kanssa. Pirttijärvi-Länsman on yksi tunnetuimpia saamelaismuusikoita erityisesti perinteisen vokaalimusiikin, joiun saralta ja joiku on vahvasti läsnä myös Uldan musiikissa. Yhtye on perustettu vuonna 2009 ja se on julkaissut kaksi albumia; Ulda (2012) ja Roijk (2016). Kolmas albumi on työn alla.

Keskiviikkona 17.6. esiintyy Ante Aikio yhtyeineen. Aikio on inarilainen muusikko ja kirjailija, joka on julkaissut useita kirjallisia teoksia ja joikannut julkisesti jo vuosien ajan. Hän on vieraillut Korpiklaani-bändin nokkamiehen Jonne Järvelän kahdella sooloalbumilla ja esiintynyt Saimaa Sinfonietta -orkesterin joikusolistina. Viime kesänä hän julkaisi ensimmäisen henkilökohtaisen singlensä, Šuvvá, jonka tuotti ruotsalaisräppäri Kitok. Toukokuussa 2020 Aikio julkaisi debyyttialbuminsa Eret.

Konserttien sarjan päättää keskiviikkona 24.6. Wimme & Rinne. Wimme Saari ja Tapani Rinne ovat tehneet musiikkia yhdessä yli neljännesvuosisadan ajan ja kiertäneet esittämässä sitä eri mantereilla. Ystävysten nykyinen kokoonpano on duo, Wimme & Rinne, jossa molempien persoonien taustat ja kokemus yhdistyvät. Tuloksena on herkkää ja voimakasta musiikkia, joka on läsnä tässä ja nyt.

Kaikki konsertit alkavat klo 19.00 ja niitä voi seurata osoitteessa sajos.fi/live.

Konsertit: 10.6. Suõmmkar 11.6. Ulla Pirttijärvi & Ulda 17.6. Ante Aikio 24.6. Wimme & Rinne

Lisätiedot:

Saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija

Oula Guttorm

oula.guttorm(at)samediggi.fi

040 6674545