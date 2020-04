Saamelaiskäräjien hallitus kokoontuu etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien hallitus on siirtynyt koronaepidemian vuoksi kokoontumaan täysin etäyhteyksin. ”Pitkä kokemuksemme etäyhteyksistä on mahdollistanut toiminnan jatkumisen lähes ennallaan. Haluankin kehua Saamelaiskäräjien henkilöstöä, että olemme pystyneet pitämään suorituskyvyn hyvin yllä olosuhteisiin nähden”, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan torstaina 16. huhtikuuta Paliskuntain yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Asko Länsmanin ja varajäseneksi Magreta Saran. Länsman on toiminut Saamelaiskäräjien edustajana myös vuosina 2018-2020. Saamelaiskäräjät haluaa lisäksi parantaa yhteistyötään Paliskuntain yhdistyksen suuntaan ja ehdottaa yhteisen tapaamisen järjestämistä, kun se on taas mahdollista.

Interreg 2021-2027 työryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin Veikko Feodoroff ja varalle Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Ruotsin Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että seuraavaa ohjelmakautta ajatellen Saamelainen parlamentaarinen neuvosto perustaa Ingerreg-työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää saamelaisten tarpeita rahoitukseen liittyen.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi – hankkeen ohjausryhmään nimettiin Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi ja varalle Maria Sofia Aikio. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.09.2022.

Lapin liiton hallitukseen Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja varajäseneksi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirustilanne vaikuttaa Sajoksen toimintaan

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli Sajoksen palveluyksikön ja ravintolan tilanteesta. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on ollut suljettuna 16. maaliskuuta lähtien. Hallitus päätti pitää Sajoksen suljettuna toukokuun loppuun saakka.

”Tässä poikkeustilanteessa meidän on selvitettävä työntekijöiden mahdollisuutta pitää jo kertyneitä lomia ja tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että joudumme etenemään lomautuksiin. Lisäksi keskustelemme oikeusministeriön kanssa tilanteen vaikutuksesta Sajoksen toimintaan”, puheenjohtaja Juuso kertaa tilannetta.

Työhyvinvointikyselyn mukaan tulokset ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla

Erityistä tyytyväisyyden kasvua on johtamiseen ja esimiestyöhön sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Pitkäjänteinen esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen on tuonut tulosta. Työhyvinvointikysely toteutettiin joulukuussa 2019.

Selvityksen mukaan työntekijät kokevat, että voivat helposti lähestyä johtoa työasioissa ja pitävät työtään mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tulos oli heikentynyt ainoastaan kahden väittämän kohdalla: minulla on riittävästi aikaa työni tekemiseen kunnolla ja jaksan työssäni hyvin.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 30.4.2020 ja pidetään tällöin nähtävillä 1.5.-1.6.2020 Saamelaiskäräjien verkkosivuilla www.samediggi.fi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi