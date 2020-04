Neropatin päiväkirjaa voi lukea nyt myös saameksi

Maailmankuulun kirjailijan Jeff Kinneyn ensimmäinen sarjakuvaromaani Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) on nyt julkaistu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Neropatin päiväkirja on ollut usean vuoden ajan bestseller-kirjana Yhdysvalloissa, myös Suomessa Neropatti -kirjat ovat kirjalistojen kärkisijoilla.

Pohjoissaameksi kirjan on kääntänyt Áilu Valle, inarinsaameksi Mikkâl Morottaja ja koltansaameksi Raija Lehtola.

”Elämä yläkoulussa ei ole helppoa. Greg Heffley sen tietää jos kuka.”

”Gregin sanat ja teot eivät aina kohtaa, ja hyvistä aikomuksista tulee usein jotain aivan muuta… ”

Kirjat on tilattavissa Saamelaiskäräjien nettikaupasta:

Jierpmástalli beaivegirji

Čuovâuáivi peivikirje

Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj

Kirjaa voi ostaa myös Sami duodji -kaupasta.