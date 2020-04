Saamelaiskäräjät odottaa ilolla Muumilaakso-sarjan pohjoissaamenkielisten jaksojen julkaisua ja valmistautuu tukemaan yhä koltan- ja inarinsaamenkielisiä tuotantoja

Pääsiäisen aikaan, 13.4.2020 esitetään Muumilaakso-sarjan ensimmäinen pohjoissaamenkielinen osa televisiossa kello 8.25 Yle TV2 -kanavalla ja Yle Areenassa. Suomen Saamelaiskäräjät on ollut yhteistyökumppania sarjan saamenkielisten versioiden tuotannossa. Sarjan on tuottanut Gutsy animations. Saamelaiskäräjien rooli on saamen kieleen liittyvän asiantuntemuksen tarjoaminen tuotannolle. Yhtenä tavoitteena työssä on ollut myös löytää uusia saamenkielisiä ääninäyttelijöitä ja vahvistaa dubbausosaamista Saamenmaalla. Sarjasta julkaistaan nyt pohjoissaameksi 13 jaksoa, mikä on suuri lisäys saamenkieliseen mediatarjontaan, toteaa Saamelaiskäräjien saamen kieliasioista vastaava I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

– Me Saamelaiskäräjillä olemme kiitollisia, että Yle ja Gutsy animations ottivat haasteen vastaan dubata sarja saamen kielille, vaikka tiedettiin, että se voi olla vaativampaa ja haastavaa. Meistä tämän kaltainen yhteistyö voi myös olla hedelmällistä sarjan tuotantoyhtiöille. Iloitsemme siitä, että pystyimme tarjoamaan tukeamme saamen kieliin liittyvissä kysymyksissä, mutta uskomme myös, että tämä luo pohjaa tuleville dubbaushankkeille. Saamelaiskäräjät toivookin, että tämä innoistasi muitakin tarttumaan haasteeseen dubata saamen kielille, sanoo Koivisto.

Yle ja Saamelaiskäräjät ovat sopineet, että sarja tuotetaan kaikille Suomessa puhutuille saamen kielille. Ensimmäiset 13 osaa ovat pohjoissaameksi, ja sitten 6 jaksoa inarinsaameksi ja 5 koltansaameksi. Pohjoissaamenkieliset jaksot julkaistaan keväällä 2020 ja inarin- ja koltansaamen jaksojen tuotanto alkaa kesällä.

– Odotamme erityisesti pienemmillä saamen kielille tuotettavia jaksoja, koska se on jotain aivan uutta. Jokainen uusi tuotanto näillä kielillä on hyvin merkityksellinen. Tiedämme myös miten vähän mediasisältöä on saamen kielillä ja tämä tulee tukemaan osaltaan kielten elvytystyötä, jatkaa Koivisto.

Saamen kielten uhanalaisen tilanteen takia Saamelaiskäräjät on laatinut kielipoliittisen linjauksen koskien Muumilaakso-sarjan kieltä. Linjaukseen voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

Anni Koivisto

I varapuheenjohtaja

anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio

kieliturvasihteeri

anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger

suunnittelija / Elokuvakeskus Skábma

tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 | +348 50 569 6065