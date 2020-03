Saamen kielten tulkkauskoulutus alkaa – Saamelaiskärjät kannustaa hakemaan koulutukseen

Saamelaiskäräjien pitkäaikainen toive saamen kielten tulkkauskoulutuksesta toteutuu vihdoin, kun Saamelaisalueen koulutuskeskus aloittaa tulkkauskoulutuksen syksyllä yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston varoista ja mukana hanketta rahoittamassa ovat myös saamelaisalueen kunnista Inari, Utsjoki ja Enontekiö sekä Saamelaiskäräjät.

Hankkeessa toteutetaan monimuotokoulutuksena 25 opintopisteen laajuinen saamen kielten tulkkikoulutuskokonaisuus lukuvuonna 2020–2021. Koulutus on suunnattu etenkin alueella jo toimiville saamen kielten tulkkaajille, mutta se soveltuu myös muille jonkin toisen asteen koulutuksen suorittaneille, joilla on riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito suomen kielestä ja jostain kolmesta saamen kielestä.

Saamelaiskäräjät kannustaa saamenkielisiä hakeutumaan koulutukseen, koska saamen kielten tulkkien tarve on suuri. Saamelaiskäräjät auttaa viranomaisia löytämään tulkkeja, mutta tietää, että tilanne tulkkien saatavuuden kannalta on haastava koska tulkkeja ei ole paljon. Tulkin työ sopii hyvin saamelaiseen elämäntapaan, koska on sovitettavissa perinteisten elinkeinojen lisäksi tehtäväksi työksi opiskelijoille tai yrittäjille, vinkkaa itsekin tulkkina pitkään aikaisemmin toiminut kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

– Tulkin työt olivat todella hyviä lisätöitä opiskelun rinnalle, samoin se on hyvä tapa saada lisätienestejä muiden töiden lisäksi, vaikka käsitöiden harjoittajille tai kääntäjille. Tulkin työ on mielekästä, tarpeeksi haastavaa ja tarjoaa myös mahdollisuuden seurata ja oppia monista asioista lisää. Tulkin työn kautta olen päässyt matkustamaan, tapaamaan lukemattoman määrän ihmisiä ja laajentamaan osaamista eri yhteiskunnan sektoreilla.

Saamelaiskärjät tarvitsevat tulkkeja kokouksiinsa, kuin myös kunnat ja eri viranomaiset. Lue lisää tulkkikoulutuksesta ja sen sisällöstä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sivuilta.

Haku koulutukseen on käynnissä 3.4.2020 saakka. Hakukuulutus löytyy täältä.

Hakulomakkeet löytyvät täältä.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutukseen hakeutumisesta SAKK:n nettisivuilta ja

Iiris Mäenpää, SAKK, iiris.maenpaa@sogsakk.fi, 040 487 6887

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, SAKK, tiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi, 040 378 0304

tai

kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 839 3124 / 040 707 5626