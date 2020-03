Saamelaiskäräjien varautuminen koronavirustilanteeseen

Tälle sivulle päivitetään Saamelaiskäräjiin liittyvää tietoa koronavirustilanteesta.

17.3.

Saamelaiskäräjien työntekijät työskentelevät etätyössä ja vastaavat tiedusteluihin sähköpostitse ja puhelimitse. Yhteystietomme löydät nettisivuilta: https://www.samediggi.fi/yhteystiedot-yhdella-sivulla/

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on toistaiseksi suljettu.

16.3.

Saamelaiskäräjät on varautunut koronavirustilanteeseen (COVID-19) rajoittamalla vieraiden ja ulkopuolisten pääsyä toimistotiloihin Sajoksessa, Utsjoella ja Hetassa. Ainoastaan Saamelaiskäräjien henkilökunta ja luottamushenkilöt pääsevät kulkemaan toimistotiloissa.

Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee 19.3. Saamelaiskäräjien varautumista koronavirustilanteeseen ja päättää tarkemmista toimista.

Saamelaiskäräjien henkilökuntaa on ohjeistettu osallistumaan kokouksiin vain etäyhteyksin. Työnantaja on ohjeistanut, että flunssaisena ei saa tulla työpaikalle, eikä myöskään, jos joku perheenjäsenistä on sairas, vaikka itse olisi oireeton. Saamelaiskäräjien työntekijät työskentelevät tällä hetkellä pääsääntöisesti etätyössä.

Saamelaiskäräjät seuraa Suomen hallituksen suosituksia, eikä harrastetoimintaa järjestetä Sajoksessa tai muualla Saamelaiskäräjien toimesta. Kaikki sovitut tapaamiset, vierailut ja koulutustilaisuudet on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen info ja ravintola Čaiju ovat suljettuna 16.-20.3. Sajoksen opastetut kierrokset on keskeytetty toistaiseksi, eikä Sajoksessa järjestetä elokuvatapahtumia tms.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on ilmoittanut, että Saamelaisnuorten taidetapahtuma on päätetty perua koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kaksipäiväinen tapahtuma olisi järjestetty Inarissa Sajoksessa ja Riutulassa Vasatokassa 15.-16.4.

Lisätietoa työterveyslaitoksen sivulla:

https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/

sekä THL sivuilla:

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi