Tunti saamea kaikille! – Avoimet oppitunnit saamelaisten kansallispäiväviikolla

Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit tulevat taas! Tällä kertaa oppitunnit järjestetään saamelaisten kansallispäivän kunniaksi keskiviikkona 5.2. Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6.2. Tunti saamea kaikille! – avoimet oppitunnit järjestävät Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Tunti saamea kaikille! -oppitunnit pidetään etäyhteyksin. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielestä. Yhdellä oppitunnilla opitaan alkeita valitusta saamen kielestä ja saamelaiskulttuurista. Tunnin loppuun on varattu 15 minuuttia aikaa keskusteluille ja kysymyksille.

Oppitunnit on suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta oppitunneille saavat osallistua kaikki saamen kielistä kiinnostuneet. Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamelaisista ja saamen kielistä. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Oppitunneille osallistuvat voivat valita oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaan yhden oppitunnin tai osallistua halutessaan kaikille oppitunneille. Oppitunnit ovat keskiviikkona 5.2.

Inarinsaamen oppitunti klo 9–10

Koltansaamen oppitunti klo 10–11

Pohjoissaamen oppitunti klo 11–12

Kutsu ja tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseksi julkaistaan etäopetushankkeen verkkosivuilla viikolla 5. Avoimien oppituntien lisäksi saamelaisuuteen ja saamen kieliin voi tutustua Oktavuohta – saamelaistietoa opetukseen -nettisivuilla, josta löytyy runsaasti teemamateriaalia opetukseen.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan hallinnoima ja Saamelaiskäräjien koordinoima. Pilottihanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Hanke antaa kaksi viikkotuntia perusopetusta/lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta etävälitteisesti ympäri Suomen. Lukuvuonna 2019–2020 hankkeen kautta saamen kielten opetusta saa 63 oppilasta ja opiskelijaa. Hanke kestää 31.12.2020 asti.

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) on ainutlaatuinen toisen asteen oppilaitos, jolla on keskeinen asema saamelaisalueen kehittämisessä ja arktisessa osaamisessa. Oppilaitos järjestää ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille ja tarjoaa ainoana ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja kulttuurin koulutusta lähi- ja etäopetuksena. Opiskelijoita on koulutettu virtuaalisissa oppimisympäristöissä valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti vuodesta 2004 lähtien saamen kielissä ja kulttuurissa. SAKK tukee Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanketta etäopetuksen tekniikassa ja työvälineissä sekä ohjaa ja kouluttaa opettajia etäopetuksen pedagogiikassa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Oppilaitoksen kehittämisyksikkönä toimii Virtuaalikoulu, jossa on monipuolista opetuksen digitalisaatio- osaamista.

Tunti saamea kaikille! Sámegiella buohkaide! Sämikielâ puohháid! Sääʹmǩiõll pukid!

Lisätietoja:

Hanna Helander, projektipäällikkö

hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,

040 7012 094

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga(at)samediggi.fi,

040 1985 033

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, suunnittelija

tiisu-maria.nakkalajarvi(at)sogsakk.fi

040 378 0304

www.saamenetaopetus.com

www.sogsakk.fi

www.oktavuohta.com/