Saamelaiskäräjien vuoden 2020 kulttuuripalkinto Jaakko Gauriloffille

SAAMELAIKÄRÄJIEN KULTTUURIPALKINTO

Kulttuurilautakunta jakaa vuoden 2020 kulttuuripalkinnon Jaakko Gauriloffille.

Kulttuuripalkinnon jakotilaisuus pidetään perjantaina 24. tammikuuta 2020 klo 19.15 Sajoksessa Inarissa.

Jaakko Gauriloff on syntynyt 1939 Suonikylässä, Petsamossa ja on kolttasaamelainen laulaja. Hän on tiettävästi ensimmäinen koltansaameksi populaarimusiikkia laulanut artisti. Vaikka hän on leimallisesti iskelmälaulaja, hän hallitsee myös kolttasaamelaisten perinteisen leuʹddin.

Kulttuuripalkinto myönnetään hakemuksetta ja sen tavoitteena on palkita kulttuurin tekijän tai taiteilija tunnustuksena merkittävästä työstä saamelaisen kulttuurielämän hyväksi.

Ohjelmassa mm. musiikkia ja kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

TERVETULOA!

Lisätietoja:

kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg 010-839 3103

riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Yhteistyössä: Skábmagovat Film Festival

www.skabmagovat.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff